Підрив Каховської ГЕС: на засіданні РНБО погодили заходи, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності»

На засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності», повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності», – написав він у телеграмі.



Зеленський повідомив про доручення провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

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Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.