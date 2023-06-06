У ГУР розповіли, як російські війська мінували Каховську ГЕС

У Головному управлінні розвідки Міноборони України нагадали, як російські війська мінували Каховську ГЕС.

«Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою. Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони», – йдеться у повідомленні.

У ГУР кажуть, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС стане «вагомим доказом на міжнародному трибуналі».

«Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону», – йдеться у повідомленні.

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Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За даними ОВА, станом на 7:30 повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.