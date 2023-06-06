«У них не витримали нерви». Окупанти підривом ГЕС вирішили зупинити контрнаступ ЗСУ – Гуменюк

Російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупи нити контрнаступ ЗСУ, повідомила в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування», – сказала вона в ефірі програми Свобода.Ранок.



«Більше не почувають вони себе захищеними на лівому березі. Це наслідки нашої бойової роботи протягом довготривалого часу. Вони усвідомлюють, що місць дислокації безпечних для них фактично на лівому березі немає. І саме тому вони вже за принципом «після мене хоч потоп», даруйте на каламбурі, діють так саме», – додала Гуменюк.

За її словами, після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться.

«Через цю високу воду вони мають відсунутися якомога далі від лівого берега. Це означає, що трошки легше буде херсонцям на правому березі стосовно обстрілів», – зауважила речниця Сил оборони півдня України.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Підрив дамби окупаційними силами підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За даними місцевої влади, станом на 7:30 повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.