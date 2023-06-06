Підрив Каховської ГЕС, президент України скликає РНБО: що відомо 

Російська армія підірвала Каховську ГЕС, повідомляє ОК «Південь»

У інтернеті на світанку з'явилося відео, ймовірно, зруйнованої дамби Каховської ГЕС. На ньому видно, як розливається вода.

ОК «Південь»​ повідомило: російські окупанти підірвали дамбу водосховища. Натомість окупаційна адміністрація звинувачує в руйнуванні дамби ЗСУ.

Що сталося насправді? І які наслідки це матиме для Херсонщини, Криму та всієї України? І чи зупинить цей підрив контрнаступ ЗСУ. Розбираємося детально.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

«За 5 годин рівень води дістанеться критичного рівня. Розпочалася евакуація з небезпечних районів. Окремо звертаюся до жителів лівого берега: зробіть все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя – негайно покиньте небезпечні території», – сказав він.

Прокудін закликав місцевих жителів зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Просування ЗСУ в районі Бахмута

Українські військові рухаються широким фронтом і мають успіх. В міністерстві оборони України підтверджують контрнаступальні успіхи ЗСУ на деяких ділянках фронту- зокрема біля Бахмута.

А міністр закордонних справ Кулеба стверджує, що Україна має достатньо зброї, аби розпочати контрнаступ. Що відбувається на фронті? Чи дійсно контрнаступ розпочався? Про це говоримо з представниками Генштабу.

РДК у Бєлгородській області: що відбувається?

У Російському добровольчому корпусі (РДК)заявили, що під час боїв в Бєлгороді ліквідували російського офіцера. Хоча офіційно Росія це не підтверджує. А «Легіон «Свобода Росії» пропонує керівнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину «чесний обмін» полоненими. Тим часом губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков фактично визнає, що влада не контролює село Нова Таволжанка в Бєлгородській області.

Який план у військових, що називають себе російськими добровольцями? Що відбувається в Шебекіно та загалом на Бєлгородщині?

Групи російських громадян, які називають себе Російським добровольчим корпусом (РДК) та Легіоном «Свобода Росії», які здійснюють рейди на територію РФ, не розкривають особистості більшості зі своїх бійців. Однак деякі з командирів та тих, хто спілкуються з пресою, вже відомі за іменами. Частина з них раніше була активними членами ультраправих течій та груп.

Командир «Російського добровольчого корпусу» ЗСУ в інтерв'ю Радіо Свобода відповів на запитання про те, чому він має заборону на в’їзд у ЄС на 10 років так: ​ «Я організовував турніри зі змішаних бойових мистецтв у, скажімо так, патріотичному, націоналістичному середовищі. У Росії, у Франції, в Італії, Німеччині, Польщі. Мою посвідку на проживання анулювали, і влада Федеративної Республіки Німеччини визнала мене загрозою демократичному ладові і демократичним цінностям».