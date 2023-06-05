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Бельгія чекає на роз’яснення України щодо можливого використання своїх гвинтівок у Бєлгородській області РФ

Про це оголосив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо

Міністерство оборони Бельгії і його розвідувальні органи розпочали розслідування щодо можливого використання гвинтівок бельгійського виробництва проукраїнськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії й чекають від України на роз’яснення того, що сталося. Про це оголосив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо в ефірі бельгійської радіостанції Radio 1.

«Наше Міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так», – заявив прем’єр Бельгії.

У суботу видання The Washington Post повідомило, що антикремлівські бійці, які минулого місяця здійснили транскордонну атаку з України на російську Бєлгородську область, використовували тактичні машини, надані Україні США та Польщею, і мали гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

У Сполучених Штатах, коментуючи можливе використання американської зброї на території Росії, заявляли, що стежать за інформацією і що не схвалюють удари всередині РФ. Водночас у США наголошували, що саме від України залежить, як вести війну.

Наприкінці травня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії», повідомляли, що увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони звітували про захоплення російського прикордонного пункту та перебування в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» провели черговий рейд у Бєлгородську область 4 червня і, як повідомляється, продовжують діяти біля прикордонного населеного пункту Шебекіно.

Перед цим, уранці 1 червня, бійці цих російських добровольчих формувань оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

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