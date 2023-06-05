Влада РФ не координує свої дії та ще не вирішила, як реагувати на рейди російських добровольців – ISW

Російська влада не координує свої дії та ще не вирішила, як реагувати на рейди російських добровольців у прикордонні з Україною російські регіони, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Дисонансні російські відповіді та повідомлення про обмежений рейд у Бєлгородській області дають підстави припускати, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці рейди. Суперечлива інформація з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти РДК і ЛСР свідчить про те, що МО і Гладков не координують свою відповідь на рейди», – йдеться у звіті.

У ISW нагадують, що російські офіційні особи раніше непропорційно відреагували на рейди на російську територію, намагаючись заспокоїти зростаюче занепокоєння Росії щодо війни в Україні, одночасно підтримуючи поточні інформаційні операції, які мають на меті представити війну як екзистенційну для Росії.

«Відповіді Росії зосереджені насамперед на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво розробило ширшу політику щодо запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії», – додають аналітики Інституту.

Обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики російського військового керівництва.

Бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» провели черговий рейд у Бєлгородську область 4 червня і, як повідомляється, продовжують діяти біля прикордонного населеного пункту Шебекіно.

Перед цим, уранці 1 червня, бійці цих російських добровольчих формувань оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Наприкінці травня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», повідомляли, що увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони звітували про захоплення російського прикордонного пункту та перебування в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.