На час рейду до Росії добровольці брали відпустки в ЗСУ – Барановський

На час рейду на територію Бєлгородської області добровольці РДК («Російський добровольчий корпус») та Легіону «Свобода Росії» брали звільнення зі служби в ЗСУ, йдуть у відпустку, а після повернення в Україну знову підпорядковуються командуванню української армії. Про це в етері «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) 25 травня сказав представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський.

«Легіон «Свобода Росії» та РДК – це частина Іноземного легіону, який входить до складу Збройних сил України. Коли вони перебувають на території України, звичайно, вони підкоряються єдиному військовому керівництву України. Але водночас ніхто ж не може заборонити громадянам Росії піти до себе додому. Ось вони вирішили піти до себе додому, наводити лад, і вони пішли. Відповідно вони беруть звільнення і йдуть у відпустку у свої вихідні до себе додому, в Російську Федерацію. Чим вони там займаються – це вже, як кажуть, наша, внутрішня російська справа. Коли вони повернулись в Україну – це знову частина Іноземного легіону і вона підкоряється Україні», – розповів Барановський.

Щонайменше кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», 22 травня увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Російська влада понад добу не контролювала частину території округу, в Бєлгородській області був оголошений режим контртерористичної операції.