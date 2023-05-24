«Учора ще було небезпечно» – губернатор Гладков про ситуацію в Грайвороні

Місцева влада в Бєлгородській області Росії ще не може назвати суму збитків унаслідок подій, що сталися в Грайворонському міському окрузі 22 і 23 травня.

«Загальний підрахунок збитків за останні дні в Грайворонському окрузі не завершений, бо тільки сьогодні розпочнемо подомовий обхід території. Вчора ще було небезпечно», – заявив зранку 24 травня губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

За його словами, в лікарнях перебуває девʼять людей, з яких троє в реанімації в тяжкому стані. Понад 550 людей із міста Грайворона і сіл округу залишаються в пунктах тимчасового розміщення в інших населених пунктах області.

«Сподіваюся, що як тільки силовики завершать зачистку території та дозволять, ви зможете повернутися до своїх будинків», – написав у телеграм-каналі губернатор.

За словами Гладкова, триває відновлення електричних мереж, які постраждали під час «заходу диверсійно-розвідувальної групи».

«Усі роботи з відновлення електропостачання у Грайворонському окрузі мають бути завершені до 15-16-ї години. Після цього відновиться водопостачання та мобільний звʼязок», – твердить чиновник.

Він також заявив, що впродовж ночі 24 травня в Бєлгородській області відбулося кілька атак безпілотників, які не спричинили людських жертв.

23 травня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії скасували режим контртерористичної операції, запроваджений за день до цього.

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня заявив, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський заявив у ефірі Радіо Свобода, що «близько десятка населених пунктів звільнено від путінського режиму».

«Де є можливості та рішення окопатися, там будуть окопуватись. Якщо буде рішення відступати, якщо справді вони (Росія – ред.) стягнуть якісь незліченні війська, значить, відступатимемо. Тут є «план А», «план Б», «план С». Все залежить від бойової обстановки, але вона змінюється практично щогодини», – розповів він.