Росія: соцмережі повідомляють про атаку на прикордонний пункт у Бєлгородській області

У низці російських та українських соціальних мереж і медіа 22 травня з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, передає російська служба Радіо Свобода.

У мережі, зокрема, з’явилися відео ймовірних ударів по контрольно-пропускному пункту на кордоні у Грайворонівському районі Бєлгородської області. На одному з відео на контрольно-пропускний пункт в’їжджає танк під прапором України.

Також з’явилося відео, ймовірно, зняте в самій будівлі КПП, на якому видно тіло вбитого військовослужбовця. Автентичність відео не підтверджена.

Ряд телеграм-каналів повідомили також про зіткнення в районі села Дронівка.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звинуватив Україну в «інформаційній атаці на Бєлгородську область, яка закликає до паніки». Він підтвердив факт обстрілу Грайворонівського району, але сказав, що внаслідок нього не було ані поранених, ані вбитих. Влада, за його словами, не повідомляла про евакуацію населення.

Українські військові – як зазвичай буває у разі тверджень про обстріл ними російської території – повідомлення не коментували.

«Російський добровольчий корпус» – озброєне формування, створене правими активістами, що емігрували з Росії, яке воює на боці України – раніше заявив, що його бійці знову здійснили рейд на російську територію.

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Корпус опублікував відео, на якому озброєні люди з емблемою РДК позують на тлі табличок із назвами сіл Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка. Безлюдівка розташована неподалік Шебекіно у Бєлгородській області, Чуровичі – у Брянській, сіл із назвою Любимівка у прикордонних регіонах кілька (зокрема у Брянській та Курській областях).

Російська влада 2 березня повідомляла про проникнення до прикордонної з Україною Брянської області української диверсійної групи.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну представники влади прикордонних регіоні РФ – Бєлгородської, Брянської і Курської областей – регулярно заявляють про артилерійські обстріли територій цих регіонів. Російська влада звинувачує в них українські збройні сили. Українська сторона обстріли не коментує.

Водночас російські війська активно обстрілюють прикордонні населені пункти України, зокрема в Сумській і Чернігівській областях. Крім того, регулярних російських атак зазнає місто Харків, яке, як каже влада, Росія атакує з Бєлгородської області.