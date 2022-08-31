Синєгубов: війська РФ вночі з Бєлгорода випустили ракети по Харкову, поранені дві людини

Російські війська з Бєлгорода випустили ракети по Харкову, постраждали дві людини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«Близько опівночі з м. Бєлгород в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території рф, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки, яким 81 та 71 рік», – написав він у телеграмі.



За його даними, також близько 23:00 з РСЗВ «Смерч» був обстріляний Новобаварський район – пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках, але люди не постраждали (це попередні дані).



Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов закликав жителів Новобаварського та Холодногірського районів бути вкрай обережними, оскільки після вчорашнього обстрілу залишається багато касетних боєприпасів, які не розірвалися.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».