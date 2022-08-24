Шість місяців російської агресії. В ООН підтвердили загибель 5614 цивільних в Україні

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 – поранення цивільних людей через збройну агресію Росії.
«Ескалація 8-річного збройного конфлікту принесла ще більше смертей, страждань, пошкоджень та руйнувань. З 24 лютого 2022 року до 23 серпня 2022 року наша Місія зафіксувала 13560 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 5614 цивільних осіб загинули, з них 362 дитини, 7946 цивільних осіб отримали поранення, з них 610 дітей. 92% цих втрат були спричинені використанням вибухової зброї широкого радіусу дії в населених пунктах», – йдеться у заяві голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер щодо шести місяців російської агресії.
В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».
«Ескалація вплинула навіть сильніше на більш уразливі групи суспільства. Ми зустрічаємо літніх людей та людей з інвалідністю, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані, які не мають змоги винаймати житло в безпечних районах або відремонтувати дахи, стіни та вікна за свої невеликі пенсії. Їм доводиться вибирати між придбанням необхідних ліків і палива для підготовки до зими. Це буде важка зима, але політики, які враховують найуразливіші верстви населення, можуть допомогти пом’якшити найгірші наслідки», – додають в організації.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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