ОГП: 374 дитини загинули в Україні через масштабну війну Росії

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 374 дитини, щонайменше 723 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора. Напередодні повідомляли про 373 загиблих і 723 поранених дітей.

«У медичному закладі міста Львів від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом Торецька, померла 15-річна дівчина», – повідомили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За повідомленням, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 – зруйновані повністю.

В ООН станом на 21 серпня підтвердили 5587 випадків загибелі і 7890 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За цими даними, серед загиблих – 362 дітей, серед поранених – 610. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.