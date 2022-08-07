Через російську агресію на Харківщині загинули понад 1000 цивільних – прокуратура

Через російську агресію на Харківщині загинули понад 1000 цивільних, з них 50 дітей, поранено – удвічі більше, повідомляє у фейсбуці пресслужба Харківської обласної прокуратури.



«Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено – вдвічі більше. Серед вбитих – 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора – 5-місячний малюк», – йдеться у повідомленні з посиланням на керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова.

За даними прокуратури, російська армія щодня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії – вже повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів у місті та області, 2800 багатоповерхівок, майже 1800 житлових будинків, понад пів тисячі закладів освіти та півтори сотні лікарень.

Керівник Харківської обласної прокуратури зазначив, що на сьогодні правоохоронці розслідують майже 3500 злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни.

Харків та населені пункти області щоденно потерпають від російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.