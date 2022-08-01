В ООН підтвердили загибель 5327 цивільних людей в Україні через масштабну війну Росії

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 5327 випадків загибелі і 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Це дані від 24 лютого до півночі 31 липня, повідомили в УВКПЛ ООН.

Серед загиблих – щонайменше 352 дітей, серед поранених – 571.

За липень в організації зафіксували 1455 випадків загибелі або поранення цивільних: 355 загиблих і 1100 поранених.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – повідомили в УВКПЛ ООН.

Там наголосили, що реальні цифри є «значно вищими», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Це стосується, зокрема, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб».