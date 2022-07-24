РФ намагається зняти з себе відповідальність за бомбардування драмтеатру в Маріуполі – ГУР

Російські окупанти готують фейкове «розслідування» про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців, повідомляє в телеграмі Головне управління розвідки Міноборони.

«Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти. Наразі окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готують постановчі відео, які начебто «мають довести», що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись начебто «внаслідок детонації великої кількості вибухівки», а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих «свідків», які бачили, як напередодні «люди у військовій формі заносили ящики» всередину будівлі», – заявляють в ГУР.

У розвідці наголошують, що бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських військ під час розв’язаної ними війни.

«Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент завдання удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість з яких – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів. За різними оцінками під час удару там загинуло від 300 до 700 людей», – додають в управлінні розвідки.

У червні Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала розслідування бомбардування Маріупольського драматичного театру, в укритті якого перебували сотні цивільних, зокрема і діти. Згідно з висновками розслідувачів Amnesty International, атаку на драматичний театр Маріуполя скоїли російські військові. Ймовірно вони скинули з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби. Amnesty International зробила висновок, що російські військові, цілеспрямовано вразили театр, знаючи, що там ховаються сотні мирних жителів.

Під час роботи над доповіддю експерти міжнародної організації опитали 53-х очевидців, а також проаналізували супутникові знімки дані радарів до та після атаки, верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста. Точна кількість жертв досі невідома. Одразу після нападу в Маріупольській міськраді заявили, що загинули майже 300 людей.

Приватна американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, на яких було видно, що на землі біля Драматичного театру в Маріуполі були великі написи російською мовою «дети». Як повідомляє агентство Reuters, знімки зроблені 14 березня. Написи – попереду і позаду будівлі.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільних, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.