Росія скинула бомбу на драматичний театр у Маріуполі – міськрада

Російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста. Про це повідомляє міськрада.

«Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – зазначає місцева влада.

Раніше російські військові взяли у заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі.

За даними місцевої влади, місто щодня обстрілюється з артилерії, «Градів» і мінометів, неушкоджених будинків у ньому практично не залишилося.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.