Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Росія скинула бомбу на драматичний театр у Маріуполі – міськрада

Маріуполь щодня обстрілюється з артилерії, «Градів» і мінометів, неушкоджених будинків у ньому практично не залишилося (ілюстраційне фото)

Російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста. Про це повідомляє міськрада.

«Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – зазначає місцева влада.

Раніше російські військові взяли у заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі.

За даними місцевої влади, місто щодня обстрілюється з артилерії, «Градів» і мінометів, неушкоджених будинків у ньому практично не залишилося.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.

Переселенці з Маріуполя прибувають до Запоріжжя (відео)
Embed
Переселенці з Маріуполя прибувають до Запоріжжя (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG