«Це не війна – це просто знищення людей». Депутат розповів, як «армія РФ розстрілює Маріуполь»

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін поділився з проєктом Радіо Свобода «Новини Приазов’я» подробицями життя у місті, яке оточене військами Росії та щодня зазнає ракетних ударів, зокрема по житлових будинках. Бородіну вдалося вчасно виїхати з Маріуполя, але, за його словами, з ним зв’язуються місцеві жителі у той рідкісний час, коли в них з’являється мобільний зв’язок. За інформацією маріупольського депутата, офіційна кількість загиблих серед місцевого населення значно занижена.





– Що відбувається в Маріуполі? Що вам відомо?

– Я зараз – не в Маріуполі, але постійно намагаємося тримати контакт із тими, хто залишився. Цих людей дуже багато, і ситуація просто катастрофічна на сьогодні. Майже постійно йде бомбардування з літаків, просто хаотично, без будь-якого сенсу гатять по приватних будинках, по багатоповерховому сектору, постійно гатять з важкої артилерії. У Маріуполі сьогодні, я думаю, що не залишилось непошкоджених будівель взагалі.

– Як ви вважаєте, навіщо російським силам знищувати Маріуполь, як і Харків?

Їх цікавить тільки вхід у Маріуполь переможцями. Тобто їм потрібна картинка для їхнього пропагандистського ТБ

– Там одне завдання. Росіяни прямим текстом тим, хто з ними вів перемовини, сказали, що їх цікавить тільки вхід у Маріуполь переможцями. Тобто їм потрібна картинка для їхнього пропагандистського ТБ, що вони «‎визволили місто від фашистів». Тобто їм байдуже, в якому стані місто, що там не залишиться жодного (цілого – ред.) будинку, і помруть тисячі (мирних жителів – ред.). Я думаю, вже зараз кажуть про дві тисячі людей померлих, але насправді потрібно казати про десятки тисяч людей. Просто тому, що ніхто вже не може рахувати ту кількість загиблих і ніхто не рахує, скільки людей загинуло саме в будинках або під завалами. Ситуація настільки жахлива, що просто не передати (словами – ред.). У (діях – ред.) росіян єдиний сенс: вони просто доводять цими обстрілами людей до відчаю – так, щоб ці люди почали звертатися до Зеленського (президента України – ред.), до військових, щоб вони здалися, або щось таке. Розуміючи почуття цих людей, є розуміння, що росіяни, якщо їм здатися, увійдуть у Маріуполь, то наслідки будуть не кращі. У тих містах, куди вони зайшли, вони почали «знищувати» (затримувати) усіх людей, у яких є своя незалежна проукраїнська позиція, і Маріуполь, якщо це (здача міста – ред.), не дай Боже, трапиться, не омине цієї ситуації.

– Як ви тримаєте зв’язок з місцевими жителями?

Їхнє завдання – максимально створити геноцид в Маріуполі для того, щоб просто змусити Україну здатися

– Періодично, дуже періодично з’являється зв’язок у різних місцях Маріуполя, і люди можуть зателефонувати. І є обмежений доступ до інтернету. Тому ми бачимо всі ці відео, є телеграм-канали, в яких показують пошкоджені будинки і людей, які вижили. У цілому дуже-дуже складно зв’язатися з близькими, друзями, і зв’язок дуже нестабільний. Росіяни спеціально гатили по «київстарівських» та інших точках мобільного зв’язку. Їхнє завдання – максимально створити геноцид в Маріуполі для того, щоб просто змусити Україну здатися. Але всі розуміють, що здача Маріуполя, обернеться вбивством ще більшої кількості людей.

– Ви коли кажете про переслідування на нових окупованих територіях, ви кажете про те, що людей викрадають, їх затримують за їхню проукраїнську позицію. Що ви маєте на увазі?

Я не знаю, як працюють зараз лікарні з тією кількістю людей. Немає просто медикаментів. Їжа закінчується, вода закінчується

– Так, людей відверто викрадають. У них є списки, за якими вони (російські окупаційні сили – ред.) діють. Завжди у будь-якій країні, у будь-якому місті є колаборанти, які готові за гроші або за привілеї когось здати. Люди, які мають не те, що проукраїнську позицію, а яким не подобається «русский мир», то щодо них почнуться репресії, страшніші за 1937 рік (сталінські репресії часів СРСР – ред.).

Зараз головна проблема – відсутність ППО, тому що росіяни бомблять (місто – ред.) дуже важкими фугасними некерованими бомбами. Тобто це ніяка не високоточна зброя. Це зброя масового знищення. І як ми бачили всі на відео, вони танками гатять просто по багатоповерхівках. Який сенс?! Щоб що?! Це пряме доведення людей до якогось ступеня істерики. Я не знаю, як працюють зараз лікарні з тією кількістю людей. Немає просто медикаментів. Їжа закінчується, вода закінчується. І наскільки я розумію, щодо гуманітарного коридору, у них (російських окупаційних сил – ред.) теж є свої умови: вони хочуть пропустити його тільки на своїх умовах. Якщо вони це привезуть, точніше якщо російську армію запустять разом з гуманітарним конвоєм у місто. Але ми розуміємо, чим це все закінчиться.

– Що, на ваш погляд, має зробити українська влада зараз?

Якби вони гатили лише по місцях, де наші військові перебувають, – це була б одна історія – це війна

– Головне питання – в тому, щоб наші європейські партнери, США допомогли зараз із військовими літаками й допомогли з ППО. Без спеціального обладнання вони просто знищують нас з повітря. Росіяни – боягузи, вони намагалися декілька разів зайти в Маріуполь піхотою, але наші (українські військові – ред.) їх повністю розбивають. І тому вони обрали практику тотального знищення. Тобто зараз військових в Маріуполі загинуло менше, ніж цивільних, тому що вони (російська армія – ред.) гатять просто хаотично. Якби вони гатили лише по місцях, де наші військові перебувають, – це була б одна історія – це війна. Але вони просто гатять хаотично. І все це підтверджують люди, з якими я спілкувався. Це не війна – це просто знищення мешканців.

Міська рада 13 березня повідомила, що в Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули 2187 людей.

15 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч. За його словами, в місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Ввечері 14 березня до Запоріжжя приїхали перші жителі Маріуполя, які змогли залишити місто маршрутом «зеленого коридору» на власних автомобілях. Про їхнє прибуття повідомила Запорізька ОВА.

Щодо гуманітарної колони з медикаментами, продуктами, водою і автобусами для евакуації жителів Маріуполя, то, за даними міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, російські військові продовжують її блокувати.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.