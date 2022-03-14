Радник мера Маріуполя: кількість загиблих у місті може наближатися до 20 тисяч

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч. Він повідомив про це в ефірі телеканалу «Настоящее время».

За його словами, в місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя.

«Зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв буде наближатися до 20 тисяч. Але якщо цього не відбудеться найближчими днями, то ця кількість наблизиться до 350 тисяч – усі ті, хто не встиг виїхати», – сказав Андрющенко.

«Ховають хто де кого – у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілів люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар – на території, що контролюється російською армією. Смерть – вона скрізь, її видно», – додав він.

Міська рада 13 березня повідомила, що в Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули 2187 людей.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.