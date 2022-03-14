Вирватися із блокадного Маріуполя. Кому дали «зелений коридор»?

У понеділок, 14 березня, із блокадного Маріуполя вдалося виїхати «зеленим коридором» майже двом сотням приватним авто, повідомив проєкту «Новини Приазов’я» директор департаменту охорони здоров'я Маріупольської міської ради Андрій Ремпель, який зараз в Запоріжжі координує переміщення людей із Маріуполя. Разом з цим, за його даними, гумконвой, який мав би привезти до блокадного міста продукти та централізовано забрати жінок та дітей, російські військові так і не пропустили.

Із 24-го лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

У Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули вже 2 187 людей, повідомила міська рада ввечері 13 березня.

Путь до Запоріжжя

«Виїхало з Маріуполя до 200 авто – це приватні автівки, які рухаються з Маріуполя на Мелекіне, далі – Бердянськ – Запоріжжя. До Запоріжжя ще ніхто з них не доїхав поки що, але перші автівки вже проїхали Бердянськ. Гумконвой, який мав проїхати до Маріуполя для того, щоб доставити продукти харчування, медикаменти та вивезти з Маріуполя жінок та дітей, ще до Маріуполя не дійшов, його не пропустили», – повідомив Ремпель станом на 15:00 понеділка.



За його даними, всім маріупольцям, які прибувають до Запоріжжя, надає допомогу Запорізька міська рада та місцева адміністрація.



«Всі вони мають звертатись до приміщення цирку, де їх будуть розподіляти на проживання до гуртожитків, закладів культури, освіти. Підготовлені місця для приймання біженців, є запаси медикаментів, запаси харчування, дитяче харчування, памперси, засоби гігієни та таке інше», – додав Ремпель.



Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив «Новинам Приазов’я», що люди 14 березня мали можливість виїжджати з Маріуполя з 9 - 10 часів ранку по «зеленому коридору», поки «ворог зберігає тишу».

«Однак, із російською стороною дуже важко, й ми не можемо остаточно отримати офіційне підтвердження і гарантії. Тобто люди, які виїхали, вони доїхали до Бердянська. Їх там тримали, як ми бачили, але потім пропустили і вони їдуть далі», – сказав він.

Бердянська міська рада повідомила, що на цей час із Бердянськ до Запоріжжя немає «зеленого коридору».

«Показова помста Росії»

Єдине, що ми відновлюємо всіма правдами і неправдами, це мобільний зв'язок

Андрющенко також розповів про теперішній стан справ у місті, зазначивши, що комунікації, опалення та електромережі в Маріуполі не працюють.

«Вони як були знищені російськими військами, так їх і не можна відновити. Єдине, що ми відновлюємо всіма правдами і неправдами, це мобільний зв'язок, щоб люди були хоч якось проінформовані. Не по всіх районах міста, але по основних ділянках, ми відновлюємо щодня. Намагаємося тримати це попри обстріли, це єдина комунікація і телекомунікаційний напрям, якій працює. Все інше знищено російською армією, і для його відновлення недостатньо режиму тиші», – розповів радник мера Маріуполя.

Поховання – це останнє, про що хтось зараз думає

Він нагадав про те, що люди почали ховати загиблих під обстрілами містян просто там, де виходить: «І на подвір'ї багатоповерхівок, і в братських могилах. Але зараз питання навіть не про поховання, а виживання на першому місці. Бо в місті майже закінчилася їжа, останнє місце, де можливо було придбати, взяти, отримати, було знищено через авіанальоти, води так і немає. Тобто поховання – це останнє, про що хтось зараз думає».



Радник мера Маріуполя певен, що російські сили «цілеспрямовано знищують місто і його жителів».

Це – виключно показова помста, все, немає там нічого іншого

«Іншого плану ми не бачимо, ми не розуміємо, нащо знищувати інфраструктуру вщент, нащо знищувати житлові квартали, будинки, лікарні. Це можливо тільки якщо ти не збираєшся брати це місто під контроль. Ми бачимо і відверто кажемо, що це показова кара російської армії Маріуполю і всій Україні за позицію Маріуполя, який став символом відновлення Донбасу, символом України на Донбасі, найближчий та великий за кількістю людей за лінією розмежування останні 8 років. Це – виключно показова помста, все, немає там нічого іншого», – підкреслив Андрющенко, додавши, що місто тримається на залишках надії на гуманітарну місію, та на українських захисників, які тримають оборону міста.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.