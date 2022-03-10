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Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)

Маріуполь після ракетних обстрілів російської авіації: загиблі люди, вщент знищені будинки, обгорілі дерева, знищена інфраструктура.

9 березня Росія завдала бомбового удару по дитячій лікарні та пологовому будинку заблокованого російською армією Маріуполя. Загинули троє людей, зокрема одна дитина, 17 – отримали поранення, повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріуполь уже понад тиждень перебуває у блокаді. У місті немає електроенергії, газу, продуктів харчування, води. Обстріл по місту російська армія веде з суші, моря і бомбардує з повітря.

Російська армія нині створює для українських міст і їхніх жителів таку ж ситуацію, в якій опинився блокадний Ленінград у роки Другої світової війни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.​

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Президент Росії Путін назвав напад на Україну «військовою операцією із демілітаризацією і денацифікацією». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами та авіабомбардування, Кремль заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.

Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
1 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
2 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
3 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
4 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
5 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
6 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
7 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
8 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
9 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
10 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
11 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
12 Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Маріуполь після російських обстрілів. 9 березня 2022 року &nbsp;
13 Маріуполь після російських обстрілів. 9 березня 2022 року
 
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
14 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
15 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
16 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
17 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
18 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
19 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
20 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
21 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
22 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
23 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
24 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року
25 Український Маріуполь після ракетних обстрілів російською авіацією. Фото 9-10 березня 2022 року

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