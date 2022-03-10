Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)

Маріуполь після ракетних обстрілів російської авіації: загиблі люди, вщент знищені будинки, обгорілі дерева, знищена інфраструктура.
9 березня Росія завдала бомбового удару по дитячій лікарні та пологовому будинку заблокованого російською армією Маріуполя. Загинули троє людей, зокрема одна дитина, 17 – отримали поранення, повідомляє Маріупольська міська рада.
Маріуполь уже понад тиждень перебуває у блокаді. У місті немає електроенергії, газу, продуктів харчування, води. Обстріл по місту російська армія веде з суші, моря і бомбардує з повітря.
Російська армія нині створює для українських міст і їхніх жителів таку ж ситуацію, в якій опинився блокадний Ленінград у роки Другої світової війни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Президент Росії Путін назвав напад на Україну «військовою операцією із демілітаризацією і денацифікацією». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.
9 березня Росія завдала бомбового удару по дитячій лікарні та пологовому будинку заблокованого російською армією Маріуполя. Загинули троє людей, зокрема одна дитина, 17 – отримали поранення, повідомляє Маріупольська міська рада.
Маріуполь уже понад тиждень перебуває у блокаді. У місті немає електроенергії, газу, продуктів харчування, води. Обстріл по місту російська армія веде з суші, моря і бомбардує з повітря.
Російська армія нині створює для українських міст і їхніх жителів таку ж ситуацію, в якій опинився блокадний Ленінград у роки Другої світової війни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Президент Росії Путін назвав напад на Україну «військовою операцією із демілітаризацією і денацифікацією». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.
Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами та авіабомбардування, Кремль заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.
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