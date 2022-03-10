Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)

Маріуполь після ракетних обстрілів російської авіації: загиблі люди, вщент знищені будинки, обгорілі дерева, знищена інфраструктура.9 березня Росія завдала бомбового удару по дитячій лікарні та пологовому будинку заблокованого російською армією Маріуполя. Загинули троє людей, зокрема одна дитина, 17 – отримали поранення, повідомляє Маріупольська міська рада.Маріуполь уже понад тиждень перебуває у блокаді. У місті немає електроенергії, газу, продуктів харчування, води. Обстріл по місту російська армія веде з суші, моря і бомбардує з повітря.Російська армія нині створює для українських міст і їхніх жителів таку ж ситуацію, в якій опинився блокадний Ленінград у роки Другої світової війни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.​Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого . Президент Росії Путін назвав напад на Україну «військовою операцією із демілітаризацією і денацифікацією. З того дня по 8 березня, за даними ООН , зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами та авіабомбардування, Кремль заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.