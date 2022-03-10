«Росія заплатить»: в Україні збирають дані про завдані російською армією збитки

В Україні запустили сайт «Росія заплатить», де збиратимуть дані про шкоду, завдану російською армією громадянам та державі. Це – спільна ініціатива KSE Institute, Офісу президента та Міністерства економіки.

«Ці дані потрібні українському уряду для оцінки збитків, яких зазнала держава та громадяни України внаслідок російської агресії та формування позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодування цих збитків», – йдеться на офіційному сайті проєкту.

Автори ініціативи також зазначають, що дані про свідків та людей, які надали інформацію, ніде не оприлюднюватимуть, як і дані про конкретні руйнування.

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«Публічно під час воєнного стану буде доступна лише узагальнена статистика. Вся надана інформація про втрати буде в подальшому перевірятися та верифікуватися командою аналітиків», – наголошують на сайті проєкту.

Автори ініціативи додають, що лише за перші 10 днів, за їхніми даними, загинуло понад 1000 цивільних, з них 32 дитини, знищені або пошкоджені численні важливі інфраструктурні об'єкти, десятки шкіл, лікарень, мостів, аеропортів, доріг, понад 1600 житлових будинків, а також найбільший літак у світі «Мрія».

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».