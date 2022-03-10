ГУР Міноборони оприлюднили інформацію про командирів загонів Росгвардії з Чечні

Головне управління розвідки Міністерство оборони оприлюднило дані, отримані, за його повідомленням, від російських силових структур.

Згідно з заявою відомства, представники силових структур Росії виходять на зв’язок із українською військовою розвідкою, «розуміючи неминучість покарання за воєнні злочини».

«Зокрема, днями було отримано комплект матеріалів на командирів зведених загонів від чеченської республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України», – зазначають у ГУР.

Так, за даними розвідки, зведений загін Росії з числа військ національної гвардії Чеченської республіки прибув 24 лютого до зони відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції.

До його складу увійшли військові батальйону «Север» (командувач Магомед Тушаєв, загинув), «Юг» (Хусейн Межидов) та ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бісаєв). Сукупну кількість загону оцінюють у 1 200 людей.

Управління розвідки оприлюднило телефонні номери, якими, за його даними, використовують Бісаєв і Межидов.

Наразі немає можливості незалежно перевірити ці дані.

27 лютого стало відомо, що в ході вторгнення до України загинув командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Це, за повідомленнями, підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Читайте також: Вбитий «учасник переговорів» Кірєєв був розвідником на спецзавданні – ГУР Міноборони