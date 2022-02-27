Із посиланням на Міноборони передають про знищення спецпідрозділу Росгвардії Чечні під Гостомелем

Українські сили знешкодили у районі Гостомеля спецпідрозділ Росгвардії Чечні. Про це зокрема повідомив у соціальних мережах радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Потім цю інформацію агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, повідомляють, що під час бою загинув командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Це, за повідомленнями, підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

Раніше очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував сторіс на своїй неофіційній сторінці в Instagram, які побічно підтверджують чутки про відправку чеченських військових до українського Маріуполя.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

26 лютого російський Інтерфакс опублікував слова Рамзана Кадирова про те, що бійці чеченської Росгвардії, які «перебувають у рамках спецоперації в Україні», не зазнали жодної втрати.

«Дехто каже, що чеченці здаються, деякі кажуть, що багато вбито наших бійців. Я вам офіційно заявляю – на цю хвилину, у нас немає жодної втрати, жодної пораненої людини, немає жодної подряпини. Жодна людина навіть не захворіла на нежить», – заявив голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі.