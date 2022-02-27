Російським кораблям надіслали сигнал: «На ваших руках кров українських громадян. Ви – вбивці дітей»

«Увага всім суднам! Російські військові кораблі здійснюють терористичні дії», повідомлення такого змісту надіслав командир корабля Морської охорони Державної прикордонної служби України для всіх без винятку суден та військових кораблів, що перебувають в морі.

Як повідомляє Українська державна прикордонна служба командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв’язку та безпеки міжнародної морської частоти (156,8 МГц).

«Я, командир корабля Державної прикордонної служби України. До уваги командирів російських військових кораблів. Ви продовжуєте чинити акти збройної агресії проти суверенної держави Україна. На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви – вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом. Ваші злочини не мають терміну давності. Вимагаємо негайно припинити агресію проти держави Україна, а також порушення міжнародного морського права», – наголосив командир корабля звертаючись спочатку до російських суден.

Також він звернувся до капітанів усіх суден, які перебувають в Чорному морі.

«Увага всім суднам! Російські військові кораблі вчиняють терористичні дії щодо цивільних суден, які здійснюють мирне плавання в територіальних водах виключної (морської) економічної зони України», – заявив командир українського корабля.