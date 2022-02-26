Силовики масово затримують диверсантів, що залишають мітки на будинках та вулицях

Українські силовики та добровольці масово затримують диверсантів, що залишають мітки у вигляді знаків різних форм та кольорів на дорогах і будинках у різних регіонах країни.

Співробітники кількох департаментів Служби безпеки України спільно з Національною гвардією, територіальною обороною, добровольчими батальйонами виявляють їх завдяки патрулюванню вулиць, повідомленням від громадян та за допомогою спеціальних каналів в Telegram, через які, в тому числі, шукають диверсантів, які зголошуються виконати «замовлення» із розміщення міток, і де координують їхню роботу.

Про це Радіо Свобода повідомили в СБУ та підтвердили у пресслужбі Нацгвардії. Журналісти також виявили декілька таких чатів, де шукають «добровольців», готових виконати цю роботу за гроші.

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Один з керівників департаменту СБУ, що відповідає за протидиверсійну роботу, розповів Радіо Свобода:

«Ми відпрацьовуємо і самі чати координації, і тих, хто ними користується. Тільки в районі вулиці Володимирської у Києві (де розташований офіс СБУ – ред.) за сьогодні затримали вже більше 15 людей. Ми їх затримуємо, перевіряємо документи, знаходимо відповідні смс-ки, а також виявляємо їхніх «колег».

Як пояснили у спецслужбі, такі мітки посібники російських диверсантів залишають на будинках, дорогах та інших об’єктах інфраструктури для майбутніх можливих атак авіації та артилерії. Також мітки можуть допомагати російським військовим орієнтуватися на місцевості.

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В СБУ повідомляють, що у співпраці з іншими правоохоронцями, членами територіальної оборони та добровольцями загалом по всій Україні затримали сотні людей, яких підозрюють у роботі на користь російської армії.

Згідно з інформацією правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення російської армії до різних регіонів України заїхали громадяни Росії. Вони заздалегідь орендували житло та чекали вказівок на виконання, зокрема, такої роботи.

Це Радіо Свобода підтвердили і в пресслужбі Національної гвардії. Там повідомили, що підозрюваних у виконанні таких «замовлень» та затриманих «на гарячому» осіб, крім СБУ, також передають до Національної поліції.

Окремий напрямок роботи правоохоронців з різних відомств, як пояснили в СБУ – це блокування груп та каналів у соцмережах, де шукають тих, хто готовий за гроші залишати мітки. Цю протидиверсійну роботу співробітники спецслужби виконують у співпраці з цивільними волонтерами. Вони, за даними СБУ, вже допомогли зв’язатися з розробниками однієї з соцмереж, щоб оперативніше заблокувати такі групи

У спецслужбі окремо зауважують, що громадяни, які також знаходять подібні групи, можуть на них поскаржитися, щоб якомога швидше їх заблокувати.

Журналісти Радіо Свобода виявили щонайменше два таких Telegram-канали. Один із них має назву Booms Claymore Air. Замовники, зокрема, пропонують 5 доларів за «наліпку на будинку», 25 доларів за те, щоб світити ліхтарем з вікна у визначений день та час і 10 доларів за те, щоб залишити невелику коробку на місцевості «площею не менше ніж десять на десять метрів».

Організатори телеграм-каналу не вказують, що саме в коробках, але переконують, що там «не наркотичні речовини» та «не вибухівка», і що начебто все «законно». Згідно із повідомленнями в чаті, мітки виконавці мають забирати у спеціально визначених місцях, відповідно до вказаних координат. По карті, ці точки знаходяться в житлових кварталах.

Серед вказаних у Telegram-каналі міст, що цікавлять російських диверсантів – Київ, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя.

В іншому Telegram-каналі під назвою Bomb Metki також пропонують грошову винагороду за розміщення наліпок в Україні. При цьому робота координується за московським часом. Там відзвітували про 120 розклеєних міток в різних регіонах України.

Обидва Telegram-канали наразі заблоковані.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».