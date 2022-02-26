МВС просить українців вимикати геолокацію на мобільних телефонах (ОНОВЛЕНО)

Згодом МВС видалило заклик до вимкнення геолокації.

Держспецзв’язку натомість повідомило, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає проводити наведення на цілі, але закликало не поширювати публічно фотографії та відео із тегами локації.

Міністерство внутрішніх справ 26 лютого поширило заклик вимкнути геолокацію на мобільних телефонах.

«Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких», – йдеться в заяві.

Відомство пояснило вимогу тим, що російські війська використовують як орієнтири дані мобільного трафіку.

«Мітки у більшості вже знешкодженні, ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку», – повідомляє МВС.

Місцева влада в низці українських міст просила громадян засипати або закривати мітки, які можуть бути орієнтирами для російської армії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.