Від початку вторгнення в Києві загинули 6 цивільних і 14 захисників столиці – Кличко

Протягом дня російські війська не змогли прорватися до Києва, проте в місті працюють диверсійні групи, заявляє мер столиці Віталій Кличко. Про це він повідомив у вечірньому зведенні 26 лютого.

«Військові, правоохоронці і тероборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз», – йдеться в заяві Кличка.

За даними міського голови, у Києві внаслідок бойових дій померли або загинули шестеро мирних жителів, у тому числі одна дитина. Крім того, загинули 14 військових та учасників територіальної оборони.

«Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема три дитини», – повідомляє Кличко.

Він додав, що комендандтську годину, подовжену до 8 ранку 28 лютого, міркуваннями безпеки. За роз’ясненням мера, у цей час заборонено будь-який рух власним транспортом, крім того, що має спеціальні перепустки. У разі повітряної тривоги можна буде виходити з домівок, щоб пройти в укриття.

«Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо!» – підсумував мер столиці.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Читайте також:Зеленський просить ООН забрати в Росії право голосу в Раді безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».