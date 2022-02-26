Зеленський просить ООН забрати в Росії право голосу в Раді безпеки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням забрати в Росії право голосу в Раді безпеки ООН.

Про це він заявив за підсумками розмови з Гутеррішем 26 лютого.

«Забрати в країни-агресора право голосу в Раді безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви Росії як геноцид українського народу і допомогти з вивезенням тіл російських солдатів. Говорив про це з генеральним секретарем ООН Гутеррішем», – звітував Зеленський.

Сам Гутерріш також прокоментував розмову, заявивши, що заявив про готовність посилити гуманітарну підтримку України.

«Я сьогодні говорив із Володимиром Зеленським і висловив рішучість ООН у посиленні гуманітарної допомоги народу України», – заявив генеральний секретар ООН.

Він назвав «пріоритетними» повагу до міжнародного гуманітарного права та захист цивільних.

Раніше Верховна Рада України закликала виключити Російську Федерацію з Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.