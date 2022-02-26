Резніков: росіяни можуть дізнатись про своїх рідних, зателефонувавши на гарячу лінію

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 19:00 26 лютого запрацювала гаряча телефонна лінія «для всіх, у кого десь на українській землі загубився російський солдат».

На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував інформацію з номерами гарячої лінії, що має назву «Вернись живим із України».

В оприлюдненому оголошенні у зверненні до жителів Росії йдеться, що, якщо в них за останній місяць родичі вирушили на навчання і з ними немає зв’язку, найімовірніше, вони беруть участь у нападі на Україну.

«На цій гарячій лінії ви зможете дізнатися про те, чи живі ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або як вирішити питання про те, коли і як ви зможете забрати тіло загиблого родича. Якщо ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка чи сина коротку звістку», – йдеться в повідомленні.