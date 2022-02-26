Мобільний госпіталь на півночі Криму переповнений пораненими російськими військовими – джерело

Мобільний військовий госпіталь, розгорнутий на території лікарні в Красноперекопську на півночі анексованого Криму, переповнений пораненими військовими, яких везуть з боку материкової частини України. Про це медперсонал шпиталю розповів кореспондентові Крим.Реалії.

«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник кореспондента.

Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.

За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.

Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним. Крим.Реалії намагаються знайти підтвердження цієї інформації від інших незалежних джерел.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.