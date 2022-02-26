Біля Зміїного російські війська захопили українське рятувальне судно

В суботу, 26 лютого, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили та утримують українське рятувальне судно «Сапфір». Начальник Державного морського рятувально-координаційного центру Костянтин Сизов повідомив Радіо Свобода, що зв'язок з судном було втрачено близько 13:00.

«Сапфір» заточений виключно на пошук і рятування людей. Незалежно від прапору, віросповідань та іншого. Ми діємо за Міжнародною конвенцію про пошук і рятування на морі і Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі. Незалежно від прапору та обставин. Це судно було відправлено з гуманітарною місією забрати вцілілих воїнів Збройних сил України та можливо загиблих. «Сапфір» було зупинено російськими військово-морськими силами. Була висаджена група, яка нейтралізувала засоби зв’язку команди на суднові», – повідомив Сизов.

Українська та румунська служба викликають «Сапфір» щогодини, але він не виходить на зв’язок. На думку українських посадовців, зараз екіпаж працює під впливом російських військових. За інформацією пошуково-рятувальної служби, судно дрейфує в південному напрямку.

Дії військових кораблів Росії є «прямим порушенням норм» Міжнародного морського права та міжнародних конвенцій безпеки мореплавства, стверджують в Адміністрації морських портів України. Інформації від російських військових до українських рятувальників не надходило.

26 лютого Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що всі українські прикордонники, захисники острова Зміїний у Чорному морі, про загибель яких повідомили пізно ввечері 24 лютого, можуть бути живими.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.