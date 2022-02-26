МВС: є надія, що українські прикордонники зі Зміїного живі

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що всі українські прикордонники, захисники острова Зміїний у Чорному морі, про загибель яких повідомили пізно ввечері 24 лютого, можуть бути живими.

«Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові… Після отримання інформації про їхнє ймовірне місце перебування, ДПСУ разом із ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах. Ми щиро сподіваємося, що хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться», – йдеться в повідомленні.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.