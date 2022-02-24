13 українських прикордонників загинули на острові Зміїний – радник голови МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про загибель 13 українських прикордонників у боях на острові Зміїний в Чорному морі.

Як написав Геращенко у фейсбуці, російський корабель пропонував гарнізону острова Зміїний здатися, але українські прикордонники відмовилися, після чого розпочався ракетно-артилерійський удар.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що острів Зміїний захоплений російськими військами, а з прикордонниками немає звʼязку.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».