Чи змінює Москва загарбницьку риторику після невдалого бліцкригу

Війну з Україною Кремль анонсував низкою погроз (навіть ядерних): і до української влади, і до військових, і до партнерів Києва. На другу добу риторика Путіна змінилася: тепер він пропонує військовим – домовлятися. Що ж вплинуло на його настрій?

Погрози перед вторгненням

Погроза перша - ядерна

«Росія – одна з найпотужніших ядерних держав світу та володіє перевагами у низці новітніх видів озброєнь. У зв’язку з цим ні у кого не має бути сумнівів у тому, що прямий напад на нашу країну призведе до розгрому та жахливих наслідків для будь-якого потенційного агресора», – так пригрозив ядерним ударом президент Росії Володимир Путін, розпочинаючи другу – військову – частину своєї промови 24 лютого, що ознаменувала вторгнення в Україну.

А загрозу самому існуванню Путін вбачає у «військовому освоєнні України» з боку НАТО та США. За його словами, країни НАТО підтримують в Україні «крайніх націоналістів» і «неонацистів». Сама Україна для кремлівського лідера – «наша історична територія», «ворожа анти-Росія».

«Ми не дозволимо їм це зробити», – додає Путін про наміри України відновити ядерну зброю.

Погроза друга – судова

«Ми будемо прагнути до денацифікації та демілітаризації України. А також засудження тих, хто здійснив чисельні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі, й громадян Російської Федерації», – пояснив Путін російських військ в Україну.

Погроза третя – смерть на полі бою

«Закликаю вас негайно скласти зброю та йти додому. Усі військовослужбовці української армії, які виконають цю вимогу, зможуть безперешкодно покинути територію бойових дій і повернутися до своїх родин», – пообіцяв президент країни–агресора українським військовим.

Погроза четверта – союзникам України

«Хто би не намагався завадити нам, а тим більше, створити загрози для нашої країни, для нашого народу, мають знати, що відповідь Росії буде негайною та приведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися», – сказав Путін.

Україна – Путіну: «Welcome to Hell»

24 лютого Україна прокинулася від вибухів: Кремль завдавав ракетних ударів по воєнній інфраструктурі у всіх регіонах країни.

Потім полетіли літаки, пішли з Криму, Росії та Білорусі колони бронетехніки. Ракети били по житлових будинках. В зоні ООС ситуація украй загострилася.

І що українські військові, які мали скласти зброю? Чи деморалізували їх російські ракети, літаки, гелікоптери та десантники та одночасний наступ з усього російського та білоруського кордонів?

Чи вдалася Кремлю блискавична військова операція?

На 16.00 25 лютого війська Росії втратили ( https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/258997149746704 ):

До 80 танків;

516 броньованих машин різних типів;

7 гелікоптерів;

10 літаків;

До 20 крилатих ракет;

Більше 100 різних авто;

Майже 3000 солдатів.

«Welcome to Hell» – так підсумували це зведення українські військові.

Путін хоче домовлятися

Чи реалізував Володимир Путін свої плани в Україні?

Вочевидь – ні. Блискавично Київ не взяли.

У зоні ООС нікуди не просунулися, обрану народом України владу не скинули. А українці не кинули зброю та не пішли додому.

Українці знищують росіян та їхню зброю.

А що Путін?

25 лютого він зазначив, що росіяни воюють не з військовими, а з якимись «націоналістичними формуваннями» (невідомо, чи то ЗСУ, чи то теробороною).

І ці формування навіть підбурюють військових до збройного спротиву (мабуть, за сценарієм Путіна, не пускають їх додому). І навіть беруть участь у якихось загороджувальних загонах. А ще, словами Путіна, «бандерівці» та «нацисти» розташовують озброєння у житлових кварталах великих українських міст, зокрема Києва та Харкова (саме тих міст, які другий день штурмують росіяни): мовляв, щоб росіяни обстріляли ці житлові квартали. Ба більше – роблять це за порадою американських радників.

Путін тут традиційно звинувачує тих, на кого здійснив напад, у тому, що фактично є сталою практикою його сил.

І ось Путін вдруге звертається до українських військових: закликає завадити використанню людей як «живого щита».

І як тут не згадати слова того ж російського президента, який збирався поставити своїх військових за спинами жінок і дітей.

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«Беріть владу до своїх рук. Схоже, нам із вами легше буде домовитися, ніж з оцією зграєю наркоманів і неонацистів, що засіла в Києві та взяла у заручники увесь український народ», – каже тепер ініціатор військового вторгнення в Україну.

Що ж, на другий день війни Путін вже не погрожує військовим, які не склали зброю. Він вже збирається з ними домовлятися, щоб разом скидати владу в Україні.

І не тільки з ними: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль хоче вести перемовини у Мінську.

А що Захід? Чи злякала його ядерна погроза? Захід запроваджує санкції проти Кремля, починає закривати небо для російських літаків.

З Польщі до України вже доїхала колона з боєприпасами.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».