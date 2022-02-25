Чехія заборонила приймати російські літаки у своїх аеропортах – посол

Від 26 лютого російським літакам буде заборонене приземлення у чеських аеропортах, повідомляє посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Чеський міністр транспорту Мартін Купка повідомив, що сьогодні вночі з 00:00 години Чехія забороняє у своїх аеропортах посадку будь-яких російських літаків. Мережа ізоляції агресора розширюється», – написав посол.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».