Зеленський у відео «показав», що влада залишається у Києві

Президент України Володимир Зеленський записав відео з площі перед Офісом президента і наголосив, що разом з іншими викосопосадовцями перебуває у Києві.

«Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни, суспільство тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам! Слава нашим захисницям! Слава Україні», – сказав Зеленський у відеозверненні, розміщеому в його Telegram-каналі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.