Тероборона Києва отримала протитанкові установки NLAW

Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові установки NLAW. Про це повідомляє офіційна сторінка Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

NLAW – це протитанкові ракетні комплекси малої дальності стрільби – до 800 метрів. Україна отримала їх від Великої Британії. Вони призначені для знищення броньованих машин, танків, БТРів, а також гелікоптерів і укріплень.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».