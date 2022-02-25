У Росії тривають антивоєнні акції, 25 лютого затримані понад пів тисячі людей

Станом на 23:00 за Києвом у Росії на акціях проти війни з Україною затримані понад пів тисячі людей, повідомляє сайт «ОВД-Инфо», який традиційно відстежує долю затриманих під час протестів.

За даними правозахисників, затримана 501 людина в 26 містах, найбільше – у Москві (225) та Санкт-Петербурзі (196). Також прихильники миру виходили на вулиці Новосибірська, Нижнього Новгорода, Пушкіна (це передмістя Санкт-Петербурга), Єкатеринбурзі, Пермі, Саратові, Воронежі, Іркутську, Казані та інших міст.

Несанкціоновані масові акції проти війни в Україні пройшли 24 лютого у понад 50-ти російських міст. Було до 1, 5 тисячі затриманих.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».