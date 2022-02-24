У Росії пройшли акції проти війни в Україні: затримували і розганяли

Несанкціоновані масові акції проти війни в Україні пройшли у понад 50-ти російських міст. Люди скандували «Нет войне!», «Уйди из Украины» та інші антивоєнні гасла. Поліція їх затримувала, є постраждалі. Як передає агенція «ОВД-інфо»: у затримали майже півтори тисячі демонстрантів.

Все почалося з того, що у соціальних мережах Марина Литвинович поширила заклик вийти на центральні площі та проспекти міст о 19-й годині за місцевим часом на знак протесту проти російського вторгнення в Україну. Незважаючи на те, що саму правозахисницю було затримано при виході з дому, люди вийшли на антивоєнні акції у різних містах Росії.

Чи не наймасовіша акція пройшла у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі люди прийшли на звичне місце акцій громадянської непокори – майданчик біля станції метро Гостинний Двір, яке було порожнім цілий рік після акцій протесту на підтримку Олексія Навального у січні 2021 року – ще за півгодини до призначеного часу.

Уздовж Невського проспекту вже було поставлено металевий паркан, вишикувалася колона автозаків і бійців Росгвардії.

Містянам, які поспішали на автобус або тролейбус, доводилося протискатися у вузькі одиничні проходи і пояснювати правоохоронцям, що їм потрібно сісти в транспорт.

Затримання розпочалися практично одразу, хоча люди ще не встигли розгорнути плакати. Раптом з одного автозаку почулися дівочі голоси, що скандували «Нет войне!» і люди підхопили це гасло.

Затримання розпочалися практично одразу, хоча люди ще не встигли розгорнути плакати. Раптом з одного автозаку почулися дівочі голоси, що скандували «Нет войне!» і люди підхопили це гасло.

Поліція почала вихоплювати із натовпу людей і кидати їх в автозаки, а інші розібгалися, щоб потім зібратися знову і продовжувати скандувати «Нет войне!».

Учасники акції також скандували ще такі гасла як «ФСБ- ганьба Росії!», «Пітер проти війни!».

ОМОНівці деяких молодих людей під час затримання валили на землю і били гумовими кийками.

Оцінити кількість людей, які прийшли на акцію, було важко. Якщо на самому початку зібралося кілька сотень людей, то через дві години весь простір вздовж фасаду універмагу був забитий людьми, багато хто стояли на протилежному боці Невського проспекту, й машини, що проїжджали, сигналили на знак підтримки і це вітали свистом, криками та оплесками.

За приблизними оцінками присутніх журналістів, на Невському проспекті зібралося до 2000 осіб, переважно молодих людей до 35 років.

В автозаки потрапили не лише звичайні протестувальники, а й два муніципальні депутати, а також неповнолітній.

У Москві протестувальники пройшли ходою з Пушкинської площі центральними вулицями міста. Вони теж скандували «Нет войне!».

Усього антивоєнні акції різної чисельності пройшли у 51 місті Росії. також люди виходили на одиночні пікети. Скрізь відбувалися затримання.