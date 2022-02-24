У Києві членам тероборони видали 10 тисяч автоматів – представник Зеленського у КСУ

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський повідомляє, що у Києві членам добровільних формувань територіальної оборони видано 10 тисяч автоматів протягом останніх годин.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У Києві протягом останніх годин видано членам добровільних формувань територіальної оборони близько 10 тисяч автоматів. Це люди, які самоорганізувалися, мають чітку організаційну структуру, але підпорядковуються збройному командуванню сил територіальної оборони», – сказав Веніславський.

За його словами, члени добровільних формувань наразі здійснюють патрулювання містом.

А заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що територіальна оборона в Сумській області завдала ураження противнику зі стрілецької зброї.

«У Сумській області підрозділ тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться», – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також закликала боротися усіх українських громадян, зокрема закликала громадян використати пляшки із запалювальною сумішшю для захисту.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».