Резніков звернувся до жителів Росії: Путін став «вбивцею не лише українців, а і росіян»

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до жителів Росії, зокрема до дружин, матерів і подруг російських солдатів і офіцерів.

«За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі. Правитель Росії став убивцею. Вбивцею не лише українців, а й росіян», – йдеться в зверненні міністра, поширеному 25 лютого Міністерством оборони.

«Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що контрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає. Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст», – заявив міністр.

У заяві російською він закликав громадян Росії виходити на вулиці.

«Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України. Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про воєнні злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні», – наголосив Резніков.

Він також звернувся до українців, заявивши, що понад 40 годин «відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».