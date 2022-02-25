НАТО часткового розгорне сили реагування у східних країнах-членах. Києву обіцяють засоби ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс розгорне частини своїх боєздатних сил реагування, щоб заспокоїти східні країни-члени після вторгнення Росії до України.

«Зараз ми вперше розгортаємо сили реагування НАТО в контексті колективної оборони», – заявив Столтенберґ на пресконференції 25 лютого після віртуального саміту НАТО.

«Росія порушила мир на європейському континенті. Те, про що ми попереджали протягом кількох місяців, сталося, незважаючи на всі наші зусилля знайти дипломатичне рішення... Москва несе виняткову відповідальність за навмисне, холоднокровне і давно сплановане вторгнення», – додав він.

Столтенберґ не сказав, скільки військовослужбовців сил реагування НАТО буде розгорнуто, але сказав про «тисячі» і підтвердив, що у перекиданні будуть задіяні сухопутні, морські та повітряні сили.

Крім того, будуть надіслані частини сил, відомих як Об’єднана оперативна група надвисокої готовності (VJTF), яку очолює Франція.

Сполучені Штати та деякі з інших 29 членів НАТО постачають Україні різну зброю, і Столтенберґ сказав, що це продовжуватиметься. Він зазначив, що зброя, яку вони постачатимуть, включає і засоби протиповітряної оборони.

Але НАТО заявило, що не розпочинатиме жодних військових дій на підтримку України, яка є близьким партнером Альянсу, але не членом.

Раніше НАТО мало близько 5000 військовослужбовців, дислокованих в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, але за останні три місяці Альянс значно посилив свою оборону в цих країнах.

24 лютого американські військові заявили, що направляють до Європи 7000 військовослужбовців на додаток до 5000 нещодавно розгорнутих.