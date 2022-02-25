У Європі перебуває понад 90 тисяч американських військовослужбовців – Пентагон

За останні дні та тижні США розгорнули додатково у Європі 15 тисяч військовослужбовців, і тепер у там перебуває понад 90 тисяч американських військовослужбовців, повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

За його словами, США передислокували сили в Європі, щоб заспокоїти союзників та «стримати російську агресію проти НАТО».

«Держсекретар Ллойд Остін ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами підтримують Україну та стримують агресію проти НАТО, уникаючи конфлікту з Росією. Прихильність Сполучених Штатів до захисту території НАТО непохитна, і Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати нашу позицію, щоб краще захищати наших союзників по НАТО», – сказав Кірбі.

Він подякував союзникам за кроки, які вони зробили для зміцнення східного флангу НАТО та надання допомоги Україні в галузі безпеки.

Раніше сьогодні Верховна Рада закликала міжнародних партнерів надати Україні озброєння і техніку.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше Путін, виправдовуючи вторгнення в Україну, повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю. Пояснюючи, що означає демілітаризація України, речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що це «нейтралізації її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.