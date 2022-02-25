ЄС може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій – президентка Європарламенту

Президентка Європарламенту Роберта Мецола допустила, що Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій.

«Путін хоче війни. Але люди хочуть миру, свободи і права робити свій вибір. Подальші масштабні санкції, не знімаючи нічого з порядку денного, – важливі, ми можемо зробити більше. У тому числі виключення Росії з системи SWIFT. Ми залишаємося з Україною», – написала Мецола у твітері ввечері 25 лютого.

Раніше сьогодні Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції повідомив, що у новому списку санкцій 26 росіян.

Велика Британія також запроваджує персональні санкції проти Путіна та Лаврова.

«Світ має бути впевненим, що президент Путін зазнає невдачі в цьому акті агресії», – заявив британський прем’єр Боріс Джонсон. За його словами, нормалізації відносин із Росією наразі бути не може.

Раніше про новий пакет санкцій щодо Росії оголосили Велика Британія, США, Канада, Японія, а Чехія, Латвія та Литва припинили видачу віз росіянам.