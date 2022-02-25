ЄС і Британія вводять санкції проти Путіна і Лаврова

Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, написав у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції повідомив, що у новому списку санкцій 26 росіян.

Велика Британія також запроваджує персональні санкції проти Путіна та Лаврова.

«Світ має бути впевненим, що президент Путін зазнає невдачі в цьому акті агресії», – заявив британський прем’єр Боріс Джонсон. За його словами, нормалізації відносин із Росією наразі бути не може.

Агентство Reuters раніше писало, що представники 27 держав – членів Євросоюзу домовилися заморозити особисті європейські активи Путіна і Лаврова. «Ми діємо так швидко, як тільки можемо», – повідомило джерело агентства.

Євросоюз до цього ухвалив пакет санкцій, який торкнеться 70% банківського сектора Росії й основних держкомпаній, зокрема військової промисловості. ЄС також планує запровадити заборону на експорт нафти і «унеможливити вдосконалення її нафтопереробних заводів для Росії».

Крім того, ЄС заборонить продаж літаків і авіаційного обладнання російським авіалініям. Пакет санкцій передбачає також обмеження продажів у Росію напівпровідників і програмного забезпечення. Дипломати і бізнесмени з Росії більше не зможуть отримувати візи Євросоюзу у пріоритетному порядку.

Раніше про новий пакет санкцій щодо Росії оголосили Велика Британія, США, Канада, Японія, а Чехія, Латвія та Литва припинили видачу віз росіянам.