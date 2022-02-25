Польща відправила в Україну колону з боєприпасами, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Колона боєприпасів, які ми даруємо Україні, уже дійшла до наших сусідів. Ми стоїмо на боці українців і демонструємо солідарність проти російської агресії», – написав він у твітері.

У дописі міністра однак не вказано ні кількість, ні які саме боєприпаси Польща надіслала українцям.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у фейсбуці повідомив, що Польща передає 60 мм мінометів (100 шт) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів).

Польща нині надає Україні також допомогу гуманітарного характеру, приймаючи фактично без обмежень громадян, та розгорнувши на кордонах пункти прийому прохачів притулку.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.