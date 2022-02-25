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ЗСУ знищили майже 3 тисячі російських військових – Міноборони

Від початку відкритого широкомасштабного вторгнення Росії на територію України Збройні сили України знищили майже три тисячі російських військових – 2800 особового складу. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Окрім того українська армія за два дні, згідно з даними відомства станом на 15:00 25 лютого, вивела з ладу до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 10 літаків та 7 гелікоптерів.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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