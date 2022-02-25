У Росії обмежили доступ до Facebook

Генеральна прокуратура за погодженням із МЗС Росії визнала соціальну мережу Facebook причетною до порушення основних прав і свобод людини, а також прав і свобод громадян Росії.

Як повідомили на сайті Роскомнагляду, причиною такого рішення стало те, що Facebook обмежив офіційні акаунти чотирьох російських ЗМІ. Ідеться про телеканал «Звезда», інформаційне агентства «РИА Новини», а також інтернет-майданчики «Лента.ру» і «Газета.ру».

Роскомнагляд вимагав від соціальної мережі зняти обмеження та пояснити причину їх запровадження. Утім, ці вимоги Facebook проігнорував. Відтак його роботу в Російській Федерації обмежили.

«Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом, відповідно до закону, вживаються заходи часткового обмеження доступу», – ідеться в заяві російського відомства.

Чого саме стосуються обмеження – там не вказано.