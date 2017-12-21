Кремль давно готувався до війни з Україною (огляд преси)

Газета «День» наголошує, що амбіції Росії успадковані від традицій Радянського Союзу і завжди були глобальними. Такі утворення, як, наприклад, «Раша тудей», були підготовлені давно. Протягом 2005-2010-х років лише в Україну зайшло близько 30 структур, зокрема, під виглядом редакцій. Так, «РИА-Новости» через телемости робила багато для впливу російських політиків на українське середовище. Натомість сприйняття українцями росіян було пацифістським, зазначає видання. І це тоді, як Росія буквально розкручувала маховик ненависті до так званих «бандерівців». Російське населення готувалося таким чином до війни. В середині 2008 року фіксувалось, що 2/3 росіян вважало Україну однією з ворожих держав. При цьому українцям продовжували розповідали про російський «братній» народ, наголошує газета.

Обличчя Збройних сил України – це те, як вони ставляться до загиблих героїв, наголошує газета «День». Перебуваючи в зоні проведення АТО, журналісти видання зустрілися з фахівцями гуманітарного проекту. Про них докладніше йдеться в публікації «Евакуація 200».

Про те, які висновки має зробити Україна від ядерного роззброєння, аналізує газета «День». Експерт видання наголошує, що це ще один урок, який лишається актуальним для України: без озброєння – ти жертва. Інше питання, якою має бути ця зброя. Газета пише, що держава не лише втратила ядерну зброю, а й, практично, втратила увесь свій потенціал. І сьогодні, подивившись на Україну, світ зрозумів, що треба нарощувати озброєння, зокрема й ядерне, переконує газета у матеріалі «Озброюватись і не піддаватися тиску».

«Газета по-українськи» стверджує, що одним із найслабших місць економіки в країні є відсутність держінститутів, які захищають економічну політику. Українське суспільство не живе за прозорими правилами. І часто ухвалюються зовсім непродумані рішення. Як от нещодавно зареєстрований законопроект «Купуй українське, плати українцям». Задум гарний – підтримувати свого виробника. На поверхні виглядає добре. Але, як наголошують експерти видання, ці гроші не потраплять до середнього та малого бізнесу. Подібні ініціативи лише можуть нашкодити непотрібним протекціонізмом, переконує газета.

Газета «Голос України» аналізує реформу охорони здоров'я. Зокрема, видання інформує, що фінансування медицини має сягати не менш як 6-8 відсотків ВВП. А Україна сьогодні не дотягує й до трьох. Також експерт газети наголошує на тому, що гроші мають ходити не так за пацієнтом, як перед ним. Кошти мають його чекати. Бо, лягаючи в лікарню, хворий повинен бути впевненим у наявності тут медикаментів, витратних матеріалів, а не чекати надходження їх.