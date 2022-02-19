Чому Youtube заблокував канали «ЛДНР» на тлі новин про загрозу нового нападу Росії?

Микола Витівський

Youtube, що належить компанії Google, заблокував канали, пов’язані з російськими гібридними силами на Донбасі. Компанія не надала детальнішого пояснення, але із загальним коментарем щодо порушення політики платформи у ніч на 4 лютого заблокувала канали угруповань «ДНР»/«ЛНР»: «МГБ ДНР», «ГТРК ЛНР», «Народної міліції ЛНР». Вони безперешкодно мовили там вісім років! Окрім того, також 4 лютого було заблоковано українські канали, які пов’язують із російським впливом: «Перший незалежний», «112 Україна», UkrLive, NewsOne та Zik. Щодо останніх нещодавно було запроваджено санкції РНБО за поширення пропаганди на користь Кремля. Чому це сталось саме зараз, та чи дійде до блокування власне російських каналів, яких часто ловлять на агресивній дезінформації про Україну?

«Причиною може бути або автоматична перевірка якихось правил Youtube або велика кількість скарг. Я впевнений, що у ситуації із «ЛДНР» це, звичайно ж, саме другий випадок. Коли збирається така велика кількість скарг, то Youtube з часом починає їх розглядати», ­– пояснює Кирило Євсеєв, сертифікований компанією Google Youtube фахівець.

Загалом, в ютубі є п’ять категорій недопустимого контенту. Це – спам, чутливий контент, продаж нелегальних товарів, дезінформація та насильницький контент. Причиною блокування каналів бойовиків може бути як дезінформація, так і категорія насильницького контенту, пояснює медіаексперт «Internews Україна» Віталій Мороз.

Є підкатегорія під назвою «Насильницькі злочинні організації»

«Серед цієї категорії є підкатегорія під назвою «Насильницькі злочинні організації», – зазначає він. – Youtube і Google загалом є ліберальні компанії і, скоріш за все, у світлі загрози з боку недемократичного світу вони приділяють все більше уваги тим політичним режимам, які не визнає міжнародна спільнота».

Попри те, що і угруповання, і їхні Youtube-канали існують вже не перший рік, сервіс вирішив заблокувати їх тільки тепер.

«Пам’ятаю, я самостійно репортив цей контент (тобто скаржився – ред.), але не завжди це розглядалося. Дуже важливо, чи є суспільна увага до певних питань», – каже Віталій Мороз.

А Кирило Євсеєв додає: «І те, що Україна зараз є темою «номер один» або «номер два» у всіх світових ЗМІ, стало каталізатором, швидше за все, щоб Youtube розглянув цю скаргу в екстреному порядку».

По часу це блокування співпало з повідомленнями в медіа, даними американської розвідки, що Росія будувала привід для військового вторгнення

Отже, причиною такого рішення саме зараз експерти називають активізацію суспільного діалогу довкола України, зокрема на тлі нового можливого вторгнення з боку Росії.

Голова громадської організації «Детектор Медіа» Галина Петренко припускає зв’язок такого блокування із заявами президії США.

«По часу це блокування співпало з повідомленнями в медіа, даними, я так розумію, американської розвідки, що Росія будувала якийсь привід для військового вторгнення в Україну, зокрема, в окупованому Донбасі, можливо, хотіла би інсценувати напад Збройних сил України чи терористичний акт», – зауважує вона.

Як приватна компанія, Youtube не керується прямими вказівками Білого дому чи будь-якої іншої політичної структури, зазначають експерти. Алгоритми, за якими відбувається перевірка контенту, є прихованими як від користувачів, так і від владних представників.

Український сегмент міг модеруватися людьми, які є походженням з Росії

Другим етапом перевірки відео на Youtube є людина, котра модерує контент. Саме на етапі перевірки контенту людиною підвищена актуальність теми змушує Youtube розглядати скарги швидше. При цьому, саме цей етап перевірки часто був викликом для українського медійного середовища у минулому.

«Український сегмент міг модеруватися людьми, які є походженням з Росії, які розуміють російську мову, але при цьому можуть сприймати контекст українських подій не зовсім так, як його сприймають власне в Україні», – зазначає Галина Петренко.

Після декількох років дискусій між українською владою, експертами та соцмережами ситуація з модерацією дещо покращилася, вважають експерти. Відтак, з одного боку, блокування агресивних каналів є частковим результатом зміни позиції соціальних платформ. З іншого ж боку, це результат активізації українського та міжнародного суспільства довкола теми України.

А що з Соловйовим, Кісельовим, Скабєєвою?

Проте, очікувати від Youtube заборон великих російських телеканалів, мабуть, таки не варто, зокрема, через ринковий характер компанії.

Це дуже дуалістично: з одного боку, є цінності демократичного світу, з іншого боку, задача приватного сектору заробляти доходи

«Youtube швидше піде на те, щоб на території Росії не блокувати нічого з того, що роблять державні ЗМІ, аніж погрузнути у російських судах, котрі точно ухвалюватимуть рішення на користь Росії, і в підсумку виплачувати величезні компенсації цим каналам», – припускає Кирило Євсеєв.

Віталій Мороз додає: «Тому це дуже дуалістично: з одного боку, є цінності демократичного світу, з іншого боку, пряма задача приватного сектору заробляти доходи, і особливо на великих майданчиках».

Росія налаштована на серйозну відповідь у таких ситуаціях, котра може бути не вигідною компанії Google. Про це свідчить нещодавнє блокування Deutsche Welle у Росії у відповідь на блокування Russia Today в Німеччині, зауважують експерти. Врешті, разом із власним інтернетом у Росії, зазначають вони, може запрацювати і власна альтернатива Youtube.